Мишустин назвал развитие ЕАЭС приоритетом для Москвы

Москва рассматривает развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве приоритета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва рассматривает развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве приоритета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия надеется, что Молдавия продолжит конструктивное сотрудничество со странами ЕАЭС, уточнил глава правительства.

Сотрудничество стран направлено на стабильное развитие экономики, подчеркнул Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. ЕАЭС способствует тому, чтобы во всех государствах росли доходы людей и повышался уровень жизни.

Необходимо внедрить определенные инновации, устранить барьеры внутри ЕАЭС и углубить торговое взаимодействие с третьими странами, заключил премьер-министр РФ.