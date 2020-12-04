Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:45   4 Декабря 2020
Политика

Мишустин назвал развитие ЕАЭС приоритетом для Москвы

Мишустин назвал развитие ЕАЭС приоритетом для Москвы

Москва рассматривает развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве приоритета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия надеется, что Молдавия продолжит конструктивное сотрудничество со странами ЕАЭС, уточнил глава правительства.

Сотрудничество стран направлено на стабильное развитие экономики, подчеркнул Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. ЕАЭС способствует тому, чтобы во всех государствах росли доходы людей и повышался уровень жизни.

Необходимо внедрить определенные инновации, устранить барьеры внутри ЕАЭС и углубить торговое взаимодействие с третьими странами, заключил премьер-министр РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #молдавия #еаэс #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров