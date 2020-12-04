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15:44   4 Декабря 2020
Армия

Вооруженные боевики замечены возле гостиницы Al-Kabir в Триполи

Вооруженные боевики замечены возле гостиницы Al-Kabir в Триполи

Бандформирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проявили активность в Триполи.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, более десяти автомобилей с вооруженными радикалами проехали мимо гостиницы Al-Kabir в направлении фонтана Al Gazelle Statue.

Накануне в ливийской столице состоялась перестрелка. Очевидцы утверждают, что огонь велся боевиками ПНС Ливии. Бандформирования, подчиняющиеся местному руководству, конфликтуют между собой из-за территорий, на которые распространяется их влияние.

Из-за разборок на улицах местные жители подвергаются опасности, им приходится прятаться. Наряду с ухудшающейся экономической ситуацией на подконтрольной ПНС Ливии территории подобные случаи ведут к дополнительным проблемам для мирных граждан.

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#боевики #ливия #триполи

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