15:42 4 Декабря 2020Общество
Путин указал на неспособность искусственного интеллекта стать президентом
Искусственный интеллект не способен занять президентское кресло из-за отсутствия моральных качеств.
Искусственный интеллект не способен занять президентское кресло из-за отсутствия моральных качеств.
Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время конференции, посвященной актуальным проблемам по искусственному интеллекту.
"Надеюсь, что нет. Во всяком случае пока: у него нет чувства сострадания и совести", — заявил глава государства.
Также президент РФ подчеркнул, что искусственный интеллект может быть учителем и верным помощником лидера страны.
Кроме того, сегодня в ходе конференции Владимир Путин прокомментировал развитие искусственного интеллекта. По его словам, технология является основой для новых достижений и развития человечества.