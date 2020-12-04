Путин указал на неспособность искусственного интеллекта стать президентом

Искусственный интеллект не способен занять президентское кресло из-за отсутствия моральных качеств.

Искусственный интеллект не способен занять президентское кресло из-за отсутствия моральных качеств.

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время конференции, посвященной актуальным проблемам по искусственному интеллекту.

"Надеюсь, что нет. Во всяком случае пока: у него нет чувства сострадания и совести", — заявил глава государства.

Также президент РФ подчеркнул, что искусственный интеллект может быть учителем и верным помощником лидера страны.

Кроме того, сегодня в ходе конференции Владимир Путин прокомментировал развитие искусственного интеллекта. По его словам, технология является основой для новых достижений и развития человечества.