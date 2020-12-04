Испорченный телефон. Журналисты разоблачили связь CNN с Байденом

Американский журналист подслушал телефонные разговоры сотрудников телеканала.

Американский телеканал CNN уличили в нечестной игре: журналист Джеймс О’Кифф заявил, что для освещения фигуры президента США Дональда Трампа существовали «особенные стандарты», которые работники получали от главы компании Джеффа Цукера.

В руки организации Project Veritas, которую возглавляет О’Кифф, попали записи внутрикорпоративных телефонных разговоров, в ходе которых Цукер раздавал указания подчиненным. Почти все они были направлены против 45-го президента США и его предвыборной деятельности осенью 2020 года.

Один из первых опубликованных разговоров касается «коронавирусной недели» Трампа, когда врачи диагностировали у него COVID-19 и на несколько дней отправили в госпиталь. На записи разговора, которую выложил О’Кифф, можно услышать голос главы CNN, убеждающего собеседника в беспомощности американского лидера. Он просил не оправдывать действия Трампа:

«Это то, чего мы ждали в течение последних трех-четырех лет, но это явно усугубляется временем, в котором мы находимся, и проблемами, с которыми он [Трамп] имеет дело. Я думаю, что мы не можем просто позволить ему нормализоваться. <…> Это президент, который знает, что он проигрывает, который знает, что он в беде, что он болен. Может быть, он сидит на стероидах. Я не знаю. Но он действует хаотично и отчаянно, и мы не должны это нормализовать».

Во время телефонных переговоров Джефф Цукер также затронул мигрантов из солнечной Кубы, которые в большинстве своем стоят на стороне Дональда Трампа. Последнему удалось добиться их поддержки только потому, считают в CNN, что он «использовал коммунистическую и социалистическую риторику» во время своих речей. Старший вице-президент CNN Синтия Хадсон вторила Цукеру на другом конце провода:

«Единственная причина, по которой кубинцы поддерживают Трампа, заключается в том, что, к сожалению, <…> этих людей очень привлекают хулиганы. Никто не противодействует этому должным образом во Флориде, кубинцы собираются голосовать за Трампа, и это ужасно».

Хадсон посетовала, что именно из-за поддержки кубинцев, населяющих Майами, демократ Джозеф Байден не смог победить во Флориде на президентских выборах. Под удар также попал Линдси Грэм – сенатор от Республиканской партии и доверенное лицо Трампа. Он не упускает возможности подбодрить босса, особенно после того, как глава Белого дома начал отстаивать честные результаты выборов 3 ноября.

«Честно говоря, если мы и допустили какую-то ошибку, то только в том, что наши заявления были слишком вежливы, и нам нужно хорошенько разобраться с Линдси Грэмом. <…> Давайте будем умнее. Есть много новостей, и Линдси Грэм действительно заслуживает этого», — сказал о нем Цукер.

Выбирая между честной журналистикой и осквернением памяти погибших от рук террористов американцев, глава CNN также не стал долго колебаться. В одном из разговоров Цукер посоветовал коллегам использовать пример теракта 11 сентября 2001 года (крушение зданий Всемирного торгового центра), чтобы объяснить зрителям альтернативу мирной передачи власти.

Цукер намекает на передачу власти от Билла Клинтона к Джоржу Бушу-младшему (конец 2000 — начало 2001 года), которую многие называют очень напряженной. По мнению некоторых экспертов, именно эта напряженность послужила причиной обострения настроений в обществе и, в последствии, привела к теракту 11 сентября.

В сторону кандидата от Демократической партии Джо Байдена риторика CNN была противоположная. Когда в США разгорелся скандал вокруг связей демократа и его сына Хантера с бизнесом на Украине, директор телеканала убедительно попросил подчиненных не акцентировать внимание на данной истории.

Как именно в руки Джеймсу О’Киффу попали телефонные переговоры сотрудников CNN, неизвестно. Сам глава Project Veritas отказался от комментариев даже несмотря на то, что организацию может ждать судебное разбирательство. Газета The Washington Post пишет, что сотрудники CNN по связям с общественностью подали иск в суд, чтобы юристы оценили правомерность телефонной прослушки со стороны О’Киффа.

Впрочем, директор по коммуникациям Project Veritas Нил Маккейб в интервью изданию Sputnik Italia рассказал, что поход CNN в суд – не более, чем пиар-акция.

«Угроза обращения в полицию и судебного иска исходила от сотрудников по связям с общественностью CNN, а не от их адвокатов. Это был пиар-трюк от CNN. Полиция не стучится в нашу дверь. Они не назначили ни одного юридического эксперта. Все это нелепо», — сказал Маккейб.

После опубликованной Джеймсом О’Киффом информации слова Дональда Трампа про «фальшивые новости» (fake news) приобретают все больший смысл. Именно с такой формулировкой американский президент не раз обращался к сотрудникам телеканала CNN.