Новый президент Молдавии Санду призвала к отставке правительство

Политик раскритиковала предложенный кабмином бюджет, посчитав, что он оставляет возможности для коррупции.

Избранный президент Молдавии Майя Санду предложила премьер-министру страны Иону Кику всем кабинетом министров уйти в отставку. Санду раскритиковала предложенный правительством бюджет, так как, по ее мнению, документ оставляет возможности для коррупции. Об этом Санду сообщила в Facebook.

Am avut o discuție telefonică cu Prim-ministrul Chicu. I-am spus că bugetul prezentat de Guvern nu este în măsură să... Опубликовано Maia Sandu Пятница, 4 декабря 2020 г.

«Мы поговорили по телефону с премьер-министром Кику. Я сказала ему, что представленный правительством бюджет не способен помочь гражданам, наоборот, содержит схемы, с помощью которых коррумпированные депутаты продолжают зарабатывать деньги. Я сказала ему, что стране нужен еще один парламент и другое правительство. Отставка правительства — самый короткий путь к этой цели», — написала Санду.

Напомним, ранее депутаты республики ограничили президентские полномочия Санду. Сторонники избранного президента пытались помешать принятию закона, устраивая митинги и блокируя заседание. Подробнее читайте в материале «Политика Сегодня».