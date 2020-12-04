В Москве открылась электронная запись для врачей, учителей и соцработников.

Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, объем произведенной вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволит запустить масштабный процесс.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал президент 2 декабря вице-премьеру Татьяне Голиковой во время видеоконференции.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.

В Москве уже начали прививать медработников и педагогов.

В МО началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются медики и учителя, это сделали уже около 2 тыс. человек. В ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС pic.twitter.com/2eNA3wtZfe — Press__MO (@Press__MO) December 3, 2020

С кого начнут?

Как отметил президент России, в первую очередь прививку должны получить врачи и учителя. Однако в правительстве не исключают того, что состав приоритетных групп будет расширен.

«Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них — это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию», — отметила Голикова.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что в декабре будут привиты группы риска, куда помимо медработников и педагогов войдут сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и люди старшего возраста. По его словам, это сделает работу всех служб устойчивой и бесперебойной.

В каком количестве привьют?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, называть вакцинацию «массовой» преждевременно. Куда важнее тот факт, что она будет добровольной.

«Однозначно, что это будет поэтапно, с учетом географии нашей страны, с учетом условий хранения субстанции. Задача грандиозная», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что охват населения, прежде всего, зависит от масштабирования производства препарата. Далеко не все российские фармакологические предприятия обладают соответствующими техническими возможностями.

«У каких-то компаний это получается, у каких-то нет», — сказал Песков.

По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от COVID-19 сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.

По состоянию на 2 декабря в стране уже были привиты более 100 тысяч человек из группы риска, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время презентации вакцины в ООН. После регистрации небольшие партии «Спутника V» начали поступать в региональные больницы для пациентов с COVID-19.

Чем будут прививать?

Пациентам будут ставить инъекцию российского препарата «Спутник V», который первым прошел регистрацию. Разработчики заявляют о 95% эффективности препарата при условии получения второй инъекции.

Иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет после процедуры. Впрочем, ученые сделали оговорку, что все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Помимо «Спутника V» в России также зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Еще один препарат разрабатывается в центре имени Чумакова. Массовый выпуск вакцины ожидается в феврале 2021 года.

Сколько вакцин ожидают регионы?

По поручению председателя правительства Михаила Мишустина правила поставки вакцины в регионы должны быть разработаны и утверждены до 8 декабря. Как сообщил Мурашко, логистические цепочки поставок уже отработаны, а склады к приему препаратов готовы. Осталось только отработать поставки непосредственно по центральным районным больницам.

Пермский край запланировал вакцинацию на начало 2021 года. Зампредседателя краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров допустил, что первая партия поступит до конца текущего года в количестве 2290 доз. В первую очередь планируют привить контактирующих с большим количеством людей — врачей, педагогов и сотрудников социальной сферы.

В Башкирию в ближайшее время может поступить около тысячи доз вакцины. Первыми будут привиты медики, соцработники, а также полицейские. Массовая вакцинация запланирована на март 2021 года.

В Прикамье вскоре должна начаться масштабная вакцинация от коронавируса. Пермские эпидемиологи поделились мнением о вакцине https://t.co/tt6f9xXcEg pic.twitter.com/yCUu2GVEIR — КП-Пермь (@kpperm) December 3, 2020

Минздрав Саратовской области ожидает две тысячи доз вакцины в ближайшие дни. После медицинских работников препараты направят в ковидные госпитали, а затем — желающим гражданам.

В Крыму предположили, что вакцинация будет организована уже после Нового года.

Как проходит вакцинация?

В пятницу, 4 декабря, в Москве стартовала электронная запись на вакцинацию. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Записаться можно на сайте mos.ru, выбрав дату в ближайшие две недели. Однако такая возможность есть только у тех, кто прикреплен к столичным поликлиникам.

В Москве начинается бесплатная вакцинация от COVID-19. Пока что сделать ее могут работники сферы образования, здравоохранения и сотрудники социальных служб. Более подробная информация о вакцинации также размещена в спецпроекте на https://t.co/A8vB2X4c2w:https://t.co/3rtXAoZ4GZ pic.twitter.com/64BO5CfL3R — Москва (@moscow) December 4, 2020

Привиться могут первоочередные группы риска (врачи, учителя, соцработники), которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Всего в Москве открылось 70 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 8 вечера на базе городских взрослых поликлиник. Их количество к началу 2021 года планируется увеличить до 170, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходимо взять паспорт, полис ОМС и справку с работы, где будет указана должность.

Пациенту будут делать две прививки с интервалом в 21 день, однако записаться нужно только на первую. За сутки до повторного визита придет смс-напоминание.

Процесс вакцинации займет не менее часа: десять минут уйдет на осмотр врача, 15 минут составит подготовка препарата, еще 30 минут — наблюдение после прививки. Все дело в том, что вакцина хранится замороженной, а дозу для каждого пациента размораживают отдельно непосредственно после осмотра.

По итогам вакцинирования россияне получат сертификат с отметками о двух сделанных прививках, в котором также будет указана дата вакцинации, название вакцины и подпись врача.

Сообщается, что в московские врачи и учителя уже начали получать смс-сообщения с подтверждением права на бесплатную вакцинацию от коронавируса.