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16:57   4 Декабря 2020
Россия

Поехали! В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19

Поехали! В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19

Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, объем произведенной вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволит запустить масштабный процесс.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал президент 2 декабря вице-премьеру Татьяне Голиковой во время видеоконференции. 

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.

В Москве уже начали прививать медработников и педагогов.

С кого начнут?

Как отметил президент России, в первую очередь прививку должны получить врачи и учителя. Однако в правительстве не исключают того, что состав приоритетных групп будет расширен.

«Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них — это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию», — отметила Голикова.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что в декабре будут привиты группы риска, куда помимо медработников и педагогов войдут сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и люди старшего возраста. По его словам, это сделает работу всех служб устойчивой и бесперебойной.

В каком количестве привьют?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, называть вакцинацию «массовой» преждевременно. Куда важнее тот факт, что она будет добровольной.

«Однозначно, что это будет поэтапно, с учетом географии нашей страны, с учетом условий хранения субстанции. Задача грандиозная», — подчеркнул Песков.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Представитель Кремля добавил, что охват населения, прежде всего, зависит от масштабирования производства препарата. Далеко не все российские фармакологические предприятия обладают соответствующими техническими возможностями.

«У каких-то компаний это получается, у каких-то нет», — сказал Песков.

По оценке Минздрава, в 2021 году число привитых от COVID-19 сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.

По состоянию на 2 декабря в стране уже были привиты более 100 тысяч человек из группы риска, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время презентации вакцины в ООН. После регистрации небольшие партии «Спутника V» начали поступать в региональные больницы для пациентов с COVID-19.

Чем будут прививать?

Пациентам будут ставить инъекцию российского препарата «Спутник V», который первым прошел регистрацию. Разработчики заявляют о 95% эффективности препарата при условии получения второй инъекции.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет после процедуры. Впрочем, ученые сделали оговорку, что все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Помимо «Спутника V» в России также зарегистрирован препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Еще один препарат разрабатывается в центре имени Чумакова. Массовый выпуск вакцины ожидается в феврале 2021 года.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Сколько вакцин ожидают регионы?

По поручению председателя правительства Михаила Мишустина правила поставки вакцины в регионы должны быть разработаны и утверждены до 8 декабря. Как сообщил Мурашко, логистические цепочки поставок уже отработаны, а склады к приему препаратов готовы. Осталось только отработать поставки непосредственно по центральным районным больницам.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Пермский край запланировал вакцинацию на начало 2021 года. Зампредседателя краевого правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров допустил, что первая партия поступит до конца текущего года в количестве 2290 доз. В первую очередь планируют привить контактирующих с большим количеством людей — врачей, педагогов и сотрудников социальной сферы.

В Башкирию в ближайшее время может поступить около тысячи доз вакцины. Первыми будут привиты медики, соцработники, а также полицейские. Массовая вакцинация запланирована на март 2021 года.

Минздрав Саратовской области ожидает две тысячи доз вакцины в ближайшие дни. После медицинских работников препараты направят в ковидные госпитали, а затем — желающим гражданам.

В Крыму предположили, что вакцинация будет организована уже после Нового года.

Как проходит вакцинация?

В пятницу, 4 декабря, в Москве стартовала электронная запись на вакцинацию. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Записаться можно на сайте mos.ru, выбрав дату в ближайшие две недели. Однако такая возможность есть только у тех, кто прикреплен к столичным поликлиникам.

Привиться могут первоочередные группы риска (врачи, учителя, соцработники), которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Всего в Москве открылось 70 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 8 вечера на базе городских взрослых поликлиник. Их количество к началу 2021 года планируется увеличить до 170, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходимо взять паспорт, полис ОМС и справку с работы, где будет указана должность.

Пациенту будут делать две прививки с интервалом в 21 день, однако записаться нужно только на первую. За сутки до повторного визита придет смс-напоминание.

Процесс вакцинации займет не менее часа: десять минут уйдет на осмотр врача, 15 минут составит подготовка препарата, еще 30 минут — наблюдение после прививки. Все дело в том, что вакцина хранится замороженной, а дозу для каждого пациента размораживают отдельно непосредственно после осмотра.

«Задача грандиозная». В России готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

По итогам вакцинирования россияне получат сертификат с отметками о двух сделанных прививках, в котором также будет указана дата вакцинации, название вакцины и подпись врача.

Сообщается, что в московские врачи и учителя уже начали получать смс-сообщения с подтверждением права на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

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