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15:32   4 Декабря 2020
Происшествия

Стимера Reeflay доставили в суд для избрания меры пресечения

Стимера Reeflay доставили в суд для избрания меры пресечения

Раменский городской суд Подмосковья рассмотрит все данные о смерти беременной подруги блогера Станислава Решетникова (Reeflay) Валентины Григорьевой.

Решетникова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Сам молодой человек не признает своей вины в трагедии. Специалисты обнаружили на останках уроженки Краснодара многочисленные кровоподтеки, а также черепно-мозговую травму и субдуральную гематому.

По предварительным данным, умершая неоднократно жаловалась на стримера и собиралась от него уйти. Но пара недавно вновь решила возобновить отношения. Также есть версия, что девушка умерла из-за передозировки наркотиками. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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#суд #смерть #стример #Reeflay

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