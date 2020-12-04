Стимера Reeflay доставили в суд для избрания меры пресечения

Раменский городской суд Подмосковья рассмотрит все данные о смерти беременной подруги блогера Станислава Решетникова (Reeflay) Валентины Григорьевой.

Раменский городской суд Подмосковья рассмотрит все данные о смерти беременной подруги блогера Станислава Решетникова (Reeflay) Валентины Григорьевой.

Решетникова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Сам молодой человек не признает своей вины в трагедии. Специалисты обнаружили на останках уроженки Краснодара многочисленные кровоподтеки, а также черепно-мозговую травму и субдуральную гематому.

По предварительным данным, умершая неоднократно жаловалась на стримера и собиралась от него уйти. Но пара недавно вновь решила возобновить отношения. Также есть версия, что девушка умерла из-за передозировки наркотиками. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.