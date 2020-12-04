15:24 4 Декабря 2020Общество
Елизавета II потеряла одного из последних питомцев породы дорги
Умер один из последних питомцев британской королевы дорги Вулкан.
Королева Елизавета II потеряла предпоследнюю собаку породы дорги по кличке Вулкан, которая скончалась в возрасте 13 лет, пишет ТАСС.
Питомец серьезно болел и не смог оправиться с недугом. Теперь у королевы осталась только одна собака породы вельш-корги. Елизавета II всегда была известна своей любовью к собакам. В Виндзорском дворце она держала нескольких корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). Королева сама выгуливала животных и заботилась о них.
Собаки часто сопровождали хозяйку на различных событиях, в том числе на открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. На многих фотографиях и портретах монарха собака "позирует" с королевой.
Елизавета II еще в прошлом году заявила, что больше не будет заводить собак породы корги.