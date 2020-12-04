Елизавета II потеряла одного из последних питомцев породы дорги

Умер один из последних питомцев британской королевы дорги Вулкан.

Королева Елизавета II потеряла предпоследнюю собаку породы дорги по кличке Вулкан, которая скончалась в возрасте 13 лет, пишет ТАСС.

Питомец серьезно болел и не смог оправиться с недугом. Теперь у королевы осталась только одна собака породы вельш-корги. Елизавета II всегда была известна своей любовью к собакам. В Виндзорском дворце она держала нескольких корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). Королева сама выгуливала животных и заботилась о них.

Собаки часто сопровождали хозяйку на различных событиях, в том числе на открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. На многих фотографиях и портретах монарха собака "позирует" с королевой.

Елизавета II еще в прошлом году заявила, что больше не будет заводить собак породы корги.