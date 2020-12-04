Пригожин высказался о возможности посещения Олевским "замечательных мест в Сибири"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на увольнение журналиста Тимура Олевского с телеканала "Настоящее время" (СМИ признано в России иноагентом).

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на увольнение журналиста Тимура Олевского с телеканала "Настоящее время" (СМИ признано в России иноагентом).

Пригожин подчеркнул, что Олевский принадлежал к числу журналистов, которые работают на иностранные СМИ, пропагандирующие враждебные России идеи и спонсируемые Западом.

"К счастью, о Тимуре Олевском я узнал только из вашего вопроса, и мне пришлось его изучить. Действительно, вы подняли очень важную тему. Тимур Олевский долгое время гадил собственной стране и работал на враждебное российским интересам СМИ, коими являются "Настоящее время", "Радио Свобода" и некоторые другие. (Отдельный привет Алексею Венедиктову и блогеру Навальному)", — ответил бизнесмен на запрос газеты "Правда.ру".

Петербургский предприниматель пообещал обсудить вопрос стажировки лишившегося работы журналиста с главой Медиагруппы "Патриот" Николаем Столярчуком. Бизнесмен заметил, что Олевскому пора отвыкать от работы с иностранными СМИ.

"Однако, так как, на мой взгляд, Тимур Олевский уже начал "привыкать к горшку", то я как глава попечительского совета Медиахолдинга "Патриот" обязательно переговорю с Николаем Столярчуком и попрошу его предложить Тимуру там постажироваться. Возможно, из господина Олевского что-нибудь получится, и в будущем он сможет даже работать в проекте "Хорошие новости России" Федерального агентства новостей, посетит замечательные места в Сибири и на Дальнем Востоке и познакомится там с обычными русскими людьми, навсегда забыв ужасы работы со шпионами из Госдепа", — передает его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен настоятельно посоветовал уволенному Олевскому обратиться в "Патриот" за помощью вместо того, чтобы проводить сомнительные псевдорасследования.

"Несмотря на то, что Тимур, оказывается, проводил против меня какие-то расследования, мне от него и американцев скрывать нечего, поэтому Тимур, мужайтесь, в отличие от американцев, русские своих не бросают. Будет трудно, обращайтесь в Медиахолдинг "Патриот" за помощью", — заключил он.

В "Конкорде" напомнили, что Пригожин не раз помогал настроенным против него и России блогерам и журналистам. Чего стоит только решение бизнесмена оказать материальную поддержку блогеру Навальному и перевести ему немалую сумму во время лечения в Германии.

Тимура Олевского уволили за его высказывания в беседе с журналистом Олегом Кашиным. Экс-сотрудник телеканала "Настоящее время" осудил травлю представителей СМИ, устроенную Навальным. Блогер высказал свое возмущение тем, что собеседники на стриме обсуждали вероятность связи его супруги Юлии со спецслужбами. Олевский, кроме того, не согласовал с работодателем свое участие в дискуссии.