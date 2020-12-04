Сотрудников канала НТВ задержали в пригороде Стамбула
Телеканал ТНТ на официальном сайте сообщил, что полиция Турции задержала сотрудников программы "Центральное телевидение".
Сотрудники канала НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря связались с редакцией и сообщили о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула. Потом в 21:00 по московскому времени от Петрушко пришло короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". С тех пор журналисты не выходили на связь с каналом и родственниками, а на встречные звонки не отвечают.
"Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан", — рассказали в пресс-службе НТВ.
Российский МИД сейчас ведет переговоры с посольством и дипмиссией в Стамбуле, чтобы выяснить все детали задержания. В ведомстве выразили надежду на содействие турецких властей.