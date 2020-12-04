Сотрудников канала НТВ задержали в пригороде Стамбула

Телеканал ТНТ на официальном сайте сообщил, что полиция Турции задержала сотрудников программы "Центральное телевидение".

Телеканал ТНТ на официальном сайте сообщил, что полиция Турции задержала сотрудников программы "Центральное телевидение".

Сотрудники канала НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин утром 3 декабря связались с редакцией и сообщили о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула. Потом в 21:00 по московскому времени от Петрушко пришло короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". С тех пор журналисты не выходили на связь с каналом и родственниками, а на встречные звонки не отвечают.

"Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан", — рассказали в пресс-службе НТВ.

Российский МИД сейчас ведет переговоры с посольством и дипмиссией в Стамбуле, чтобы выяснить все детали задержания. В ведомстве выразили надежду на содействие турецких властей.