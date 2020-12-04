Названо имя главы предвыборного штаба "Единой России"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак возглавил предвыборный штаб партии.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак возглавил предвыборный штаб партии.

Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов. Он заметил, что подобный штаб создается ежегодно. В его задачи входит подготовка к выборам 2021 года в Государственную думу России. 5 декабря планируется открыть 19-й съезд партии в Москве. На ней дадут старт избирательной кампании.

Турчак вступил в состав "Единой России" в 2005 году, был ответственен за координацию молодежной политики партии. Занимал пост губернатора Псковской области с 2009 до 2017 года. В 2019 году стал сенатором от Псковской области. С 23 сентября 2020 года вступил на должность первого заместителя председателя Совфеда России.