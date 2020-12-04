Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" выйдет на испытания через два года

Авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году.

Авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году.

Об этом ТАСС рассказал источник в кораблестроительной отрасли. Сейчас крейсер находится на верфях, ему меняют главные котлы. Модернизация позволит продлить срок службы корабля еще на пять лет.

"Летом следующего года "Адмирал Кузнецов" должен во второй раз встать в док, а в 2022 году выйти на ходовые испытания", — сообщил собеседник ТАСС.

Ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" начались в 2018 году. Готовность корабля оценивают на 50%, ремонт идет согласно генеральному плану. Основные работы выполняют сотрудники одного из филиалов Центра судоремонта "Звездочка". В центре информацию о спуске на воду крейсера в 2022 году пока не подтвердили.

Помимо замены котлов, крейсер ожидает ремонт турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, дизельных генераторов и обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств. Запланированы масштабные работы по сооружению фундаментов под новое оборудование, которое установят на крейсер в 2021 году.