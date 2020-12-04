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14:35   4 Декабря 2020
Происшествия

Москвич задержан за стрельбу в метро

Москвич задержан за стрельбу в метро

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию мужчины, который устроил стрельбу в Москве на станции метро "Владыкино". Он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

Задержанным оказался 26-летний безработный мужчина. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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