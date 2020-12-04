Москвич задержан за стрельбу в метро

Злоумышленника, который из травмата стал стрелять в воздух на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метро, поймала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию мужчины, который устроил стрельбу в Москве на станции метро "Владыкино". Он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

Задержанным оказался 26-летний безработный мужчина. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.