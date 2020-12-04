Названы популярные среди россиян направления авиаперелетов в декабре

Аналитики интернет-сервиса заказа билетов Туту.ру назвали популярные у россиян в декабре направления авиаперелетов.

Аналитики интернет-сервиса заказа билетов Туту.ру назвали популярные у россиян в декабре направления авиаперелетов.

Аналитики сервиса изучили информацию о бронировании билетов для заграничных перелетов с 1 по 31 декабря и выяснили, в какие страны чаще всего покупают билеты и как изменился средний чек по сравнению с прошлым годом.

По данным портала, средний чек вырос на 192% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшей популярностью у россиян в декабре 2020 года пользуется направление Москва — Минск, его бронируют в шесть раз больше, чем в декабре 2019 года. Стоимость билета по маршруту выросла на 71%, сообщает сервис.

Второе место занимает маршрут Москва — Бишкек, количество купленных билетов выросло в пять раз, билет на авиаперелет подорожал в полтора раза. Авиамаршрут Москва — Кишинев на третьем месте, но его доля выросла незначительно, средний чек поднялся на 6%. Снижение среднего чека отмечается только в направлении Москва — Анталья, перелет стоит на 8% дешевле, чем в декабре 2019 года, сообщил сервис интернет-изданию "Вести Подмосковья".

Британские аналитики провели исследование и составили рейтинг самых дорогих городов мира. В тройке лидеров Париж, Гонконг и Цюрих. Специалисты оценивали города по 130 параметрам, сообщает телеканал "360".