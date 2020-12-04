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14:21   4 Декабря 2020
Политика

Путин: на цифровую трансформацию в России будут направлены миллиарды рублей

Путин: на цифровую трансформацию в России будут направлены миллиарды рублей

Россия должна пройти полную цифровую трансформацию в ближайшие десять лет. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, государственные управления намерены выделить миллиарды рублей на цифровую трансформацию государства. Об этом стало известно в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.

Владимир Путин подчеркнул, что российское государство обязано опираться исключительно на отечественные разработки в период трансформации.

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