Путин: на цифровую трансформацию в России будут направлены миллиарды рублей

Россия должна пройти полную цифровую трансформацию в ближайшие десять лет. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Россия должна пройти полную цифровую трансформацию в ближайшие десять лет. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.

По словам президента РФ, государственные управления намерены выделить миллиарды рублей на цифровую трансформацию государства. Об этом стало известно в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.

Владимир Путин подчеркнул, что российское государство обязано опираться исключительно на отечественные разработки в период трансформации.