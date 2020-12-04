Российский лидер рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал развитие искусственного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал развитие искусственного интеллекта.

По его словам, технология является основой для новых достижений и развития человечества. Также он отметил, что сквозные технологии "пропитаются" во все сферы жизни: науку, производство, социальную сферу и культуру. Российский лидер призвал обратить внимание и заранее продумать все риски, которые связаны с развитием ИИ.