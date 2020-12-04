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14:20   4 Декабря 2020
Экономика

Российский лидер рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

Российский лидер рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал развитие искусственного интеллекта.

По его словам, технология является основой для новых достижений и развития человечества. Также он отметил, что сквозные технологии "пропитаются" во все сферы жизни: науку, производство, социальную сферу и культуру. Российский лидер призвал обратить внимание и заранее продумать все риски, которые связаны с развитием ИИ.

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#россия #путин #ии

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