Медиагруппа "Патриот" вступилась за телеканал "78"

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову по поводу телеканала "78".

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову по поводу телеканала "78".

В обнародованном заявлении отмечается, что лишенный аккредитации и популярный в Петербурге телеканал "78" имеет большое количество зрителей. Аудитория этого СМИ превышает показатели многих других авторитетных источников информации.

Столярчук выразил обеспокоенность отношением Законодательного собрания к любой критике. Глава Медиагруппы призвал вернуть аккредитацию телеканалу.