13:56 4 Декабря 2020Общество
Медиагруппа "Патриот" вступилась за телеканал "78"
Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову по поводу телеканала "78".
Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову по поводу телеканала "78".
В обнародованном заявлении отмечается, что лишенный аккредитации и популярный в Петербурге телеканал "78" имеет большое количество зрителей. Аудитория этого СМИ превышает показатели многих других авторитетных источников информации.
Столярчук выразил обеспокоенность отношением Законодательного собрания к любой критике. Глава Медиагруппы призвал вернуть аккредитацию телеканалу.