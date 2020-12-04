Медиагруппа «Патриот»
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13:56   4 Декабря 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" вступилась за телеканал "78"

Медиагруппа "Патриот" вступилась за телеканал "78"

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук обратился к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову по поводу телеканала "78".

В обнародованном заявлении отмечается, что лишенный аккредитации и популярный в Петербурге телеканал "78" имеет большое количество зрителей. Аудитория этого СМИ превышает показатели многих других авторитетных источников информации.

Столярчук выразил обеспокоенность отношением Законодательного собрания к любой критике. Глава Медиагруппы призвал вернуть аккредитацию телеканалу.

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#закс #патриот #78

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