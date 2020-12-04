Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет подробностями о решении Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа. Об этом он сообщил представителям СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет подробностями о решении Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа. Об этом он сообщил представителям СМИ.

Гаагский суд отклонил ходатайство РФ по делу ЮКОСа. Документ содержал требование приостановить исполнение арбитражных решений. Песков отметил, что еще не ознакомился с ситуацией.

"Нет, я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Воздержусь от комментариев", — сказал пресс-секретарь журналистам.

Верховный суд Нидерландов заявил об отсутствии оснований для удовлетворения прошения российской стороны. Министерство юстиции РФ расценило решение органа как неправомерное.