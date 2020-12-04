Брежнев мог удостоиться высшего ордена "Победа" еще в 60-х

Государственный архив РФ предоставил доказательства того, что монумент с именами кавалеров высшего советского военного ордена "Победа" мог появиться на стене Кремля гораздо раньше.

Государственный архив РФ предоставил доказательства того, что монумент с именами кавалеров высшего советского военного ордена "Победа" мог появиться на стене Кремля гораздо раньше.

В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию Государственного архива РФ. Один из ее экспонатов - письмо заведующего отделом наград Президиума Верховного совета СССР Федора Сазикова, которое датируется 1963 годом. В ней Сазиков докладывает Брежневу о нецелесообразности устанавливать мемориал кавалеров ордена "Победа" в Кремле.

Глава СССР принимает решение отложить вопрос по установке памятника. В конце 90-х мемориальную доску все-таки устанавливают на Поклонной горе в Москве. РИА Новости отмечает, что в 2000 году в День Победы ее открыл президент России Владимир Путин. ⠀ Высший советский военный орден "Победа" был учрежден в 1943 году. Его удостаивались лица, которые внесли значительный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Руководитель Президиума Верховного совета Леонид Брежнев получил награду в 1978 году, но в 1989 году его лишили ордена за несоответствие статусу.