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13:30   4 Декабря 2020
Политика

Песков упрекнул США в нарушении норм международного права по "СП-2"

Песков упрекнул США в нарушении норм международного права по "СП-2"

Стремление Вашингтона ввести санкции против проекта "Северный поток — 2" противоречит нормам международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал проявлением недобросовестной конкуренции решение Вашингтона ввести ограничения в отношении газопровода. По его словам, в Кремле к сложившейся ситуации относятся так же, как и к остальным санкционным устремлениям США.

"Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, в основе своей противоречат принципам международной торговли и, кроме того, международного права", — сказал пресс-секретарь представителям СМИ.

Обе палаты Конгресса США ранее согласовали расширение санкций против "Северного потока — 2". Решение американского государства предусмотрено в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год.

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#песков #газопровод #Северный поток — 2

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