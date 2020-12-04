МИД Азербайджана вызвал посла Франции из-за позиции Парижа по Карабаху

Принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха вызвало недовольство МИД Азербайджана.

Принятие Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха вызвало недовольство МИД Азербайджана.

В связи с этим посла Франции в Азербайджане вызвали в МИД страны.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского министерства, решительный протест Баку будет доведен до руководства Франции.

"Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции", – говорится в сообщении МИД.

Национальное собрание Франции поддержало инициативу признать независимость Нагорного Карабаха. Резолюцию поддержали 188 депутатов, 16 воздержались, трое были против.