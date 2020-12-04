Кремль будет терпеливо доводить до Турции позицию о статусе Крыма

Россия продолжит свою линию по отношению к Турции и позиции Анкары о принадлежности Крыма.

Россия продолжит свою линию по отношению к Турции и позиции Анкары о принадлежности Крыма.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также прокомментировал отношения между странами.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга", — сказал он.

Он отметил, что позиция турецких властей по Крыму является одним из серьезных разногласий между Анкарой и Москвой. Российская сторона продолжит терпеливо доводить до турецких коллег свою позицию.