13:23 4 Декабря 2020Политика
Кремль будет терпеливо доводить до Турции позицию о статусе Крыма
Россия продолжит свою линию по отношению к Турции и позиции Анкары о принадлежности Крыма.
Россия продолжит свою линию по отношению к Турции и позиции Анкары о принадлежности Крыма.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также прокомментировал отношения между странами.
"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение интересов друг друга", — сказал он.
Он отметил, что позиция турецких властей по Крыму является одним из серьезных разногласий между Анкарой и Москвой. Российская сторона продолжит терпеливо доводить до турецких коллег свою позицию.