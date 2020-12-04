Медиагруппа "Патриот" будет информационно поддерживать таланты Петербурга
Медиагруппа "Патриот" окажет информационную поддержку талантливым петербуржцам. Об этом заявил ее руководитель Николай Столярчук.
Глава Медиагруппы посетил открытие фотовыставки, которое состоялось в центральном зале ожидания Балтийского вокзала по итогам IX Фестиваля театральных школ Петербурга "Вешалка". Интерактивная экспозиция под названием "Театр размером с будущее" пройдет по всем вокзалам Северной столицы и завершится 27 марта, в День театра.
Лучшим дипломным спектаклем сезона в рамках "Вешалки" стала постановка Российского государственного института сценических искусств «Мета-Андерсен» (мастерская Николая Наумова). Это работа студентов-кукольников по мотивам датского сказочника впервые была представлена в учебном театре на Моховой.
"Мы всегда будем поддерживать одаренных ребят. Такие мероприятия не должны оставаться незамеченными, тем более, в культурной столице. Благодарим организаторов этого события и поздравляем победителей", — сказал Столярчук.
Он также добавил, что впечатлен таким массовым выходом театральных постановок в онлайн, Петербург в очередной раз может гордиться своими талантами. В фестивале "Вешалка" приняли участие выпускники десяти мастерских петербургской академии театрального искусства. Онлайн-трансляции постановок посмотрели около миллиона человек.