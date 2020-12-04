Медиагруппа "Патриот" будет информационно поддерживать таланты Петербурга

Медиагруппа "Патриот" окажет информационную поддержку талантливым петербуржцам. Об этом заявил ее руководитель Николай Столярчук.

Медиагруппа "Патриот" окажет информационную поддержку талантливым петербуржцам. Об этом заявил ее руководитель Николай Столярчук.

Глава Медиагруппы посетил открытие фотовыставки, которое состоялось в центральном зале ожидания Балтийского вокзала по итогам IX Фестиваля театральных школ Петербурга "Вешалка". Интерактивная экспозиция под названием "Театр размером с будущее" пройдет по всем вокзалам Северной столицы и завершится 27 марта, в День театра.

Лучшим дипломным спектаклем сезона в рамках "Вешалки" стала постановка Российского государственного института сценических искусств «Мета-Андерсен» (мастерская Николая Наумова). Это работа студентов-кукольников по мотивам датского сказочника впервые была представлена в учебном театре на Моховой.

"Мы всегда будем поддерживать одаренных ребят. Такие мероприятия не должны оставаться незамеченными, тем более, в культурной столице. Благодарим организаторов этого события и поздравляем победителей", — сказал Столярчук.

Он также добавил, что впечатлен таким массовым выходом театральных постановок в онлайн, Петербург в очередной раз может гордиться своими талантами. В фестивале "Вешалка" приняли участие выпускники десяти мастерских петербургской академии театрального искусства. Онлайн-трансляции постановок посмотрели около миллиона человек.