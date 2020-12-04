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13:20   4 Декабря 2020
Политика

Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Карабаха

Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Карабаха

Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующей резолюцией Совбеза ООН. Россия не изменила своей позиции по этому вопросу.

На пресс-конференции с журналистами пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос об отношении России к Карабаху после подписания трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку. Он заметил, что каких-либо изменений после оформления документа не последовало.

"Это все указано в резолюции Совета Безопасности. Россия ничего не меняла", — подчеркнул он.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Карабах не был признан ни одной страной, включая Армению. Другой вопрос касался того, кто в регионе "главный". Песков заметил, что такового нет, есть только конфликтующие стороны (Армения и Азербайджан) и российские миротворцы. Россияне осуществляют гуманитарную миссию.

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