Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Карабаха
Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующей резолюцией Совбеза ООН. Россия не изменила своей позиции по этому вопросу.
На пресс-конференции с журналистами пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос об отношении России к Карабаху после подписания трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку. Он заметил, что каких-либо изменений после оформления документа не последовало.
"Это все указано в резолюции Совета Безопасности. Россия ничего не меняла", — подчеркнул он.
Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Карабах не был признан ни одной страной, включая Армению. Другой вопрос касался того, кто в регионе "главный". Песков заметил, что такового нет, есть только конфликтующие стороны (Армения и Азербайджан) и российские миротворцы. Россияне осуществляют гуманитарную миссию.