Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующей резолюцией Совбеза ООН. Россия не изменила своей позиции по этому вопросу.

Принадлежность Нагорного Карабаха определена соответствующей резолюцией Совбеза ООН. Россия не изменила своей позиции по этому вопросу.

На пресс-конференции с журналистами пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос об отношении России к Карабаху после подписания трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку. Он заметил, что каких-либо изменений после оформления документа не последовало.

"Это все указано в резолюции Совета Безопасности. Россия ничего не меняла", — подчеркнул он.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Карабах не был признан ни одной страной, включая Армению. Другой вопрос касался того, кто в регионе "главный". Песков заметил, что такового нет, есть только конфликтующие стороны (Армения и Азербайджан) и российские миротворцы. Россияне осуществляют гуманитарную миссию.