Кремль опроверг сообщения о новом назначении Чубайса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о новом назначении экс-председателя правления компании "Роснано" Анатолия Чубайса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о новом назначении экс-председателя правления компании "Роснано" Анатолия Чубайса.

Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов на этот счет, заверил Песков. Он добавил, что Чубайс имеет право заняться любыми личными проектами.

Анатолия Чубайса на посту руководителя Роснано сменил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Соответствующую директиву утвердил Кабинет министров РФ.