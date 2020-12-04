Кремль оценил законопроект Молдавии о статусе русского языка

Парламент Молдавии 3 декабря в первом чтении одобрил законопроект о повышении статуса русского языка в республике.

Парламент Молдавии 3 декабря в первом чтении одобрил законопроект о повышении статуса русского языка в республике.

В Кремле заявили, что приветствуют возвращение русскому статуса языка межнационального общения. Согласно законопроекту, молдавские чиновники будут обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке даже в официальных документах. Это намного упростит судебные заседания, ведь русскоязычные жители Молдавии за свой счет нанимали переводчиков.