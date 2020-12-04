Дмитрий Песков прокомментировал негативное отношение к чиновникам в России

Большинство чиновников в России работают на благо своей страны, негатив сложился из-за плохо работающего меньшинства.

Большинство чиновников в России работают на благо своей страны, негатив сложился из-за плохо работающего меньшинства.

Отрицательное мнение россиян о чиновниках основывается на неверных выводах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что ему обидно слышать негатив в сторону всех госслужащих.

"Мне как чиновнику такое очень обидно слышать. В семье не без урода, как говорится", — заметил он.

Для преодоления негатива нужно совершенствовать свою работу, уверен пресс-секретарь. Об отрицательных отзывах стало известно благодаря соцопросу Фонда общественного мнения (ФОМ). Результат показал, что 61% опрошенных оценивают работу чиновников отрицательно. Песков также обратил внимание на то, что при этом 65% респондентов ответили положительно на вопрос "хотели бы вы, что бы вы или ваши дети работали чиновником".