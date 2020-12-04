Бывший депутат объяснила, почему жителям Донбасса не дали право голоса

Экс-депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко объяснила, почему население Донбасса оставили "за бортом" и не разрешили голосовать на местных выборах.

Экс-депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко объяснила, почему население Донбасса оставили "за бортом" и не разрешили голосовать на местных выборах.

По словам политика, жители ЛДНР на выборах осенью 2020 года не стали бы голосовать за предыдущие власти. Очень много семей в Донбассе сейчас вынуждены жить впроголодь, чтобы снимать жилье, рассказывает Заружко.

"Не у всех осталось там жилье. У кого-то оно оказалось разрушенным. Ситуация была патовая у людей. У меня было много обращений от людей чем-то помочь им. Какие-то ситуации удалось решить", — рассказала экс-парламентарий.

Тех, кто проголосовал бы на выборах "не за тех" кандидатов, оставили бы в статусе людей без определенного места жительства, без конституционных прав, которые они не смогут реализовать, потому что нет прописки, добавила бывший депутат.