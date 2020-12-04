Как достать президента. Додон сбил Молдавию с проевропейского курса

В молдавском парламенте разгорелась битва за будущее страны, часть которой не хочет в Европу.

Проигравший на президентских выборах Молдавии Игорь Додон просто так уходить не собирается. Объединившись с национал-консерваторами из партии «Шор», он сумел одобрить ряд резонансных законопроектов, которые сильно осложняют жизнь победившей Майе Санду (она представляет проевропейскую партию «Действие и Солидарность»).

Суть новых законов

Полномочия президента страны урезали. Теперь Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии не подчиняется главе государства, а переходит в ведение парламента. Это главная разведывательная служба республики, штаб-квартира которой находится в Кишиневе. На официальном сайте говорится, что СИБ защищает права и свободы молдаван от угроз извне.

Одобренный парламентским большинством закон гласит, что теперь назначать главу службы и двух его заместителей будет не президент, а члены парламента. Когда депутаты от оппозиционных партий (поддерживающих Санду) впервые услышали о такой инициативе, они устроили настоящую потасовку и заблокировали членам Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) доступ к трибуне.

В конце концов закон приняли. Вместе с ним народные избранники вернули русскому языку статус языка межнационального общения, которого он лишился в 2018 году (после аннулирования закона «О функционировании языков на территории Молдавской ССР»). Все это время жителям Молдавии, которые общаются на русском (больше трети от населения страны), приходилось за свой счет нанимать переводчиков в судах и иных инстанциях, где от них требовали изъясняться только на молдавском.

Кроме этого, парламентарии проголосовали за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые возвращают вещание российских телеканалов и программ на территории Молдавии. В 2017 году их убрали с местных телеэкранов, потому что они попадали под действие закона о борьбе с иностранной пропагандой.

Последним штрихом стал статус Гагаузской автономии, которая была образована в 1990 году на фоне войны в Приднестровье. Спустя четыре года регион получил независимость. Глава Гагаузии Ирина Влах жалуется, что проевропейские партии в молдавском парламенте нарушают правовой статус региона.

Нелегкая победа

Чтобы провести такие законы в парламенте, где большинство составляют прозападные сторонники Санду, одних социалистов из ПСРМ было недостаточно. Игорь Додон, как лидер партии, это отлично понимал, поэтому заручился поддержкой у национал-консерваторов из «Шора» (до 2016 года общественно-политическое движение «Равноправие»), а заодно и платформы Pentru Moldova.

Голосов единомышленников хватило для того, чтобы Додон со своими инициативами прошел первое чтение практически «по кромке» — 51 голос из 101-местного парламента. Ровно столько человек нужно, чтобы одобрить законопроект.

В день голосования (3 декабря) по Кишиневу прокатилась волна протестов. Организовала их Майя Санду, которая осталась крайне недовольна подобной политикой Додона за несколько недель до конца его президентского срока. Она обвинила президента в «издевательствах над людьми» и потребовала его досрочной отставки.

«Правительство Додона должно уйти из-за некомпетентности, издевательств над людьми, из-за того, что оно терпит, поддерживает и покрывает коррупцию. Мы требуем отставки правительства и досрочных парламентских выборов», — цитирует Санду портал Euronews.

Еще одно протестное шествие запланировано на субботу, 6 декабря.

На дорожку

Полномочия Игоря Додона истекают 23 декабря этого года, и до этого дня лидер Молдавии намерен создать максимальное количество препятствий для проевропейского курса Майи Санду. Глава информационно-аналитического отдела ИАЦ МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова объяснила, чего пытается добиться президент республики.

«Игорь Додон, уходя, решил немного подпортить жизнь своему преемнику. Он сторонник преемственности в политике, то есть когда при смене лидера политический курс плюс-минус остается ровным. Но он прекрасно понимает, что Майя Санду намерена серьезно поменять направление внешней политики Молдавии. Поэтому его задача – сделать так, чтобы она этот путь реализовывала с как можно большим трудом», — рассказала специалист.

Методы для этого были выбраны довольно заурядные. К примеру, СИБ уже не первый раз переходит из рук в руки: в 2019 году принадлежащая парламенту служба попала под покровительство Додона, который сам назначал ее глав.

Теперь ситуация в парламенте очень динамичная, считает Харитонова, и предсказать сценарий последующих чтений новых законов сложно. Додону было непросто создать коалицию вместе с «Шор», ведь большинство в парламенте президент Молдавии потерял. Получится ли у него найти единомышленников еще несколько раз, пока неизвестно.

«Для Майи Санду вся эта история – один большой минус. Она прекрасно это понимает и именно поэтому так резко реагирует. Людей просто, по сути, вывели на улицу в поддержку ее курса и с обвинениями в адрес Додона, что он якобы пытается совершить государственный переворот. Они оба пытаются сколотить парламентское большинство, но Санду переживает больше, ведь в парламентской республике у нее полномочий не так много. У кого получится перехватить инициативу – можно только гадать», — добавила эксперт.

Наталья Харитонова заключила, что Игорю Додону даже после проигрыша на выборах собрать сторонников и достичь большинства в парламенте (пусть и с натяжкой) удалось довольно быстро. Санду такими скоростями пока похвастаться не может.

Зато для изгнания российских миротворцев из Приднестровья у избранного, но пока не вступившего в должность президента Молдавии, скорости хватило. Санду уверена, что солдатам ВС РФ нужно покинуть непризнанную республику, чтобы на и место могли прийти наблюдатели из ОБСЕ.