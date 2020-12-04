Директора ДИЗО во Владимире задержали за взятки его заместительницы

Правоохранители во Владимире арестовали чиновника из близкого круга губернатора Владимира Сипягина.

Правоохранители во Владимире арестовали чиновника из близкого круга губернатора Владимира Сипягина.

Директора департамента имущественных и земельных отношений во Владимире Павла Панфилова задержали сотрудники правоохранительных органов. Он занимал свой пост около полутора лет. Следственный комитет РФ пока что не дал никаких комментариев по поводу задержания.

Арест может быть связан с противозаконными действиями заместительницы чиновника. Оксану Власенко подозревают в том, что она получала взятки во время торгов на строительство ФОК в Киржаче.