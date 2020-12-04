Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:46   4 Декабря 2020
Происшествия

Директора ДИЗО во Владимире задержали за взятки его заместительницы

Директора ДИЗО во Владимире задержали за взятки его заместительницы

Правоохранители во Владимире арестовали чиновника из близкого круга губернатора Владимира Сипягина.

Директора департамента имущественных и земельных отношений во Владимире Павла Панфилова задержали сотрудники правоохранительных органов. Он занимал свой пост около полутора лет. Следственный комитет РФ пока что не дал никаких комментариев по поводу задержания.

Арест может быть связан с противозаконными действиями заместительницы чиновника. Оксану Власенко подозревают в том, что она получала взятки во время торгов на строительство ФОК в Киржаче.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #владимир #панфилов #ДИЗО

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров