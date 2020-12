Закон о санкциях за цензуру российских СМИ в соцсетях ослабит прыть Facebook

По мнению директора АППСИМ, западные компании будут усиливать работу против российских медиа.

Facebook решил заблокировать страницу «Прибалтика по-русски» информационного агентства Baltnews. Это русскоязычное литовское издание (входит в МИА «Россия сегодня») освещало события в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь при переходе по ссылке на аккаунт сообщается: «Эта страница недоступна. Возможно, ссылка не работает или страница удалена».

Решение руководства социальной сети осудил глава Baltnews Андрей Стариков. По его словам, платформа уже давно превратилась в «Великого инквизитора», который цензурирует СМИ, вероятно, по «наводке западных спецслужб».

Блокировка российских СМИ стала своеобразным трендом у американских соцсетей, заявил корреспонденту «Политики Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

По утверждению собеседника агентства, подобная работа против российских медиа со временем только усилится. По этой причине так важно скорейшее принятие закона, устанавливающего санкции за цензуру против россиян и СМИ.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре этого года. Среди авторов инициативы — председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор сможет заблокировать тот или иной сайт, если последний ограничит доступ к общественно значимой информации в РФ на дискриминационных основаниях — национальности, языку, происхождению.

Вместе с тем собеседник издания обратил внимание, что до сих пор неясно, каким образом будут штрафовать иностранные площадки. На данный момент схемы, по которой Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет списывать деньги с зарубежного юридического лица, не разработано.

Впрочем, законопроект, который проходит первое чтение, станет шагом на пути к регулированию деятельности западных социальных сетей на территории России, констатировал Владимир Зыков.

Страницы ИА Baltnews неоднократно блокировались Facebook. Ограничить доступ к российскому контенту пытались и в самих странах Балтии. Так, в июне этого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил вещание семи телеканалов группы RT. Вслед за страной последовали Литва и Эстония.

#Latvia's ban of 7 Russia Today (RT) channels may (SHOULD) have wider implications for Putin's propaganda machine. They claim RT controlled by Dmitrii Kiselev, who is under #EU sanctions. Latvia's NEPLP urge EU wide restrictions be imposed on RT > https://t.co/MY8ONDhODA pic.twitter.com/mVlxdyFfkd