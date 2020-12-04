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14:13   4 Декабря 2020
Весь мир

Закон о санкциях за цензуру российских СМИ в соцсетях ослабит прыть Facebook

Закон о санкциях за цензуру российских СМИ в соцсетях ослабит прыть Facebook

Facebook решил заблокировать страницу «Прибалтика по-русски» информационного агентства Baltnews. Это русскоязычное литовское издание (входит в МИА «Россия сегодня») освещало события в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь при переходе по ссылке на аккаунт сообщается: «Эта страница недоступна. Возможно, ссылка не работает или страница удалена».

Решение руководства социальной сети осудил глава Baltnews Андрей Стариков. По его словам, платформа уже давно превратилась в «Великого инквизитора», который цензурирует СМИ, вероятно, по «наводке западных спецслужб».

Запад не остановится. Facebook заблокировал страницу Baltwens без причины

«Facebook в одночасье обнулил многолетнюю работу большого количества людей. Попрал право своих пользователей на получение информации. Без предупреждений, без уведомлений, без объявления войны. Какие правила нарушил Baltnews и нарушил ли что-то – непонятно. Скорее всего, нет. Ведь правил для Facebook больше не существует», — посетовал Стариков.

Блокировка российских СМИ стала своеобразным трендом у американских соцсетей, заявил корреспонденту «Политики Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Здесь ничего нового не произошло. Они как начали борьбу с российскими СМИ, так и продолжают ее. Сейчас тренд налажен, вектор работы намечен», — отметил эксперт.

Запад не остановится. Facebook заблокировал страницу Baltwens без причины

По утверждению собеседника агентства, подобная работа против российских медиа со временем только усилится. По этой причине так важно скорейшее принятие закона, устанавливающего санкции за цензуру против россиян и СМИ.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре этого года. Среди авторов инициативы — председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор сможет заблокировать тот или иной сайт, если последний ограничит доступ к общественно значимой информации в РФ на дискриминационных основаниях — национальности, языку, происхождению.

«Надо понимать, что эту работу против российских медиа они будут усиливать. В этой связи принятие закона, который позволил бы бороться с этой агрессией Facebook и других соцсетей, с их цензурой, он очень необходим, и мы ждем его принятия», — выразил надежду Зыков.

Запад не остановится. Facebook заблокировал страницу Baltwens без причины

Вместе с тем собеседник издания обратил внимание, что до сих пор неясно, каким образом будут штрафовать иностранные площадки. На данный момент схемы, по которой Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет списывать деньги с зарубежного юридического лица, не разработано.

«Штрафовать мы конечно будем, но как эти деньги забирать, пока непонятно. Даже штраф Facebook в 4 млн рублей ФССП никак не могли изъять. И просто дождались, что они сами этот штраф оплатили, но для них это копейки. Сам факт того, что они могут не платить, показательно и им за это ничего не будет — они показывали, кто здесь хозяин. Мы не хотим — не платим, хотим — платим», — подчеркнул эксперт.

Запад не остановится. Facebook заблокировал страницу Baltwens без причины

Впрочем, законопроект, который проходит первое чтение, станет шагом на пути к регулированию деятельности западных социальных сетей на территории России, констатировал Владимир Зыков.

«Очень хорошо, что появится это закон, который будет накладывать санкции на иностранные площадки. Хоть у иностранных компаний нет в России счета, но действовать нужно. В качестве первого шага эта мера очень хорошая», — подытожил директор АППСИМ.

Страницы ИА Baltnews неоднократно блокировались Facebook. Ограничить доступ к российскому контенту пытались и в самих странах Балтии. Так, в июне этого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил вещание семи телеканалов группы RT. Вслед за страной последовали Литва и Эстония.

Кроме того, Facebook, Twitter и Google ограничивали доступ к материалам около двадцати российских СМИ, среди которых — РИА Новости, RT, Sputnik, а также телеканал «Россия-1». Также в черный список YouTube попали порядка 200 русскоязычных каналов.

Ранее латвийские власти возбудили уголовные дела на журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, предъявив им обвинения по статье 84 уголовного закона — нарушение режима санкций Евросоюза из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

В МИД России назвали такие действия карательной акцией, «которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».

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