Закон о санкциях за цензуру российских СМИ в соцсетях ослабит прыть Facebook

По мнению директора АППСИМ, западные компании будут усиливать работу против российских медиа.

Facebook решил заблокировать страницу «Прибалтика по-русски» информационного агентства Baltnews. Это русскоязычное литовское издание (входит в МИА «Россия сегодня») освещало события в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь при переходе по ссылке на аккаунт сообщается: «Эта страница недоступна. Возможно, ссылка не работает или страница удалена».

Facebook заблокировал страницу «Прибалтика по-русски» Baltnews — русскоязычного литовского информагентства, которое относится к МИА «Россия сегодня» pic.twitter.com/zc84i5QQS8 — RT на русском (@RT_russian) December 3, 2020

Решение руководства социальной сети осудил глава Baltnews Андрей Стариков. По его словам, платформа уже давно превратилась в «Великого инквизитора», который цензурирует СМИ, вероятно, по «наводке западных спецслужб».

«Facebook в одночасье обнулил многолетнюю работу большого количества людей. Попрал право своих пользователей на получение информации. Без предупреждений, без уведомлений, без объявления войны. Какие правила нарушил Baltnews и нарушил ли что-то – непонятно. Скорее всего, нет. Ведь правил для Facebook больше не существует», — посетовал Стариков.

Блокировка российских СМИ стала своеобразным трендом у американских соцсетей, заявил корреспонденту «Политики Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Здесь ничего нового не произошло. Они как начали борьбу с российскими СМИ, так и продолжают ее. Сейчас тренд налажен, вектор работы намечен», — отметил эксперт.

По утверждению собеседника агентства, подобная работа против российских медиа со временем только усилится. По этой причине так важно скорейшее принятие закона, устанавливающего санкции за цензуру против россиян и СМИ.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре этого года. Среди авторов инициативы — председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Внесли с коллегами законопроект, разработанный по просьбе @roscomnadzor: теперь у государства появится механизм реагирования на интернет-цензуру против российских граждан и СМИ. https://t.co/DJ0unCjvbO — Александр Хинштейн (@Khinshtein) November 19, 2020

Согласно законопроекту, Роскомнадзор сможет заблокировать тот или иной сайт, если последний ограничит доступ к общественно значимой информации в РФ на дискриминационных основаниях — национальности, языку, происхождению.

«Надо понимать, что эту работу против российских медиа они будут усиливать. В этой связи принятие закона, который позволил бы бороться с этой агрессией Facebook и других соцсетей, с их цензурой, он очень необходим, и мы ждем его принятия», — выразил надежду Зыков.

Вместе с тем собеседник издания обратил внимание, что до сих пор неясно, каким образом будут штрафовать иностранные площадки. На данный момент схемы, по которой Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет списывать деньги с зарубежного юридического лица, не разработано.

«Штрафовать мы конечно будем, но как эти деньги забирать, пока непонятно. Даже штраф Facebook в 4 млн рублей ФССП никак не могли изъять. И просто дождались, что они сами этот штраф оплатили, но для них это копейки. Сам факт того, что они могут не платить, показательно и им за это ничего не будет — они показывали, кто здесь хозяин. Мы не хотим — не платим, хотим — платим», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, законопроект, который проходит первое чтение, станет шагом на пути к регулированию деятельности западных социальных сетей на территории России, констатировал Владимир Зыков.

«Очень хорошо, что появится это закон, который будет накладывать санкции на иностранные площадки. Хоть у иностранных компаний нет в России счета, но действовать нужно. В качестве первого шага эта мера очень хорошая», — подытожил директор АППСИМ.

Страницы ИА Baltnews неоднократно блокировались Facebook. Ограничить доступ к российскому контенту пытались и в самих странах Балтии. Так, в июне этого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил вещание семи телеканалов группы RT. Вслед за страной последовали Литва и Эстония.

#Latvia's ban of 7 Russia Today (RT) channels may (SHOULD) have wider implications for Putin's propaganda machine. They claim RT controlled by Dmitrii Kiselev, who is under #EU sanctions. Latvia's NEPLP urge EU wide restrictions be imposed on RT > https://t.co/MY8ONDhODA pic.twitter.com/mVlxdyFfkd — Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 1, 2020

Кроме того, Facebook, Twitter и Google ограничивали доступ к материалам около двадцати российских СМИ, среди которых — РИА Новости, RT, Sputnik, а также телеканал «Россия-1». Также в черный список YouTube попали порядка 200 русскоязычных каналов.

Ранее латвийские власти возбудили уголовные дела на журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, предъявив им обвинения по статье 84 уголовного закона — нарушение режима санкций Евросоюза из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня». Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

В МИД России назвали такие действия карательной акцией, «которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».