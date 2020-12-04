В Сети высмеяли реакцию Японии из-за размещения российских С-300 на Курилах

В Сети высмеяли протест японских властей из-за размещения российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на Курилах.

В Сети высмеяли протест японских властей из-за размещения российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на Курилах.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что расчеты С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Позднее посольство Японии в России выразило протест Министерству иностранных дел РФ в связи с размещением ракетных комплексов на Курильских островах. Японские дипломаты подчеркнули, что укрепление российского военного потенциала несовместимо с позицией Токио по этим островам.

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на протест Японии, выразив уверенность, что в Токио недовольны таким неуважением со стороны России, так как в Калининградской области были размещены С-400, а на Курилах всего лишь С-300.

"Конечно Япония недовольна таким неуважением к ней, со стороны России. В Калининградской области и в Крыму, Россия разместила С-400, а на Курилах С-300. Совсем Японию опустили ниже плинтуса", — пишет Юрий Радионов.

Некоторые пользователи посоветовали японским властям протестовать против военных баз США, которые размещены на территории Японии со времени окончания Второй мировой войны, передает Федеральное агентство новостей.

"Япония имеет право протестовать только против военных баз США на территории Японии" — иронизирует Эдуард Лайшен.

При этом многие пользователи выразили уверенность, что России следует разместить на Курильских островах полк истребителей, а также береговые ракетные противокорабельные комплексы и другие вооружения.