Посол Южной Кореи попытался оправдаться после заявления о Курилах

Посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир попытался оправдаться после заявления о принадлежности Курильских островов России.

Посол Южной Кореи в Японии Кан Чан Ир попытался оправдаться после заявления о принадлежности Курильских островов России.

Дипломат ранее говорил, что Курилы — территория Российской Федерации. Однако теперь посол пытается взять свои слова обратно. Он сказал, что его заявление о принадлежности Курил якобы неправильно интерпретировали.

Кан Чан Иру стал также оправдываться за предложение называть императора Японии королем. Японские пользователи Сети новые утверждения посла не оценили. По их словам, дипломат не заслуживает доверия и относится к их стране враждебно. Между Японией и Южной Кореей не будет хороших отношений при таком положении дел, заключили в Сети.