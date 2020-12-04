Вооруженные люди из Украины пытались незаконно проникнуть в Россию

Попытка вооруженных людей перейти через границу России со стороны Украины закончилась перестрелкой. Отпор дали сотрудники российской ФСБ.

Попытка вооруженных людей перейти через границу России со стороны Украины закончилась перестрелкой. Отпор дали сотрудники российской ФСБ.

Россияне попытались задержать нарушителей границы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Инцидент произошел 4 декабря, незаконного пересечения государственной границы не было допущено.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины", — говорится в сообщении.

При попытке задержания нарушители начали стрелять по россиянам. Сотрудники Пограничной службы открыли ответный огонь и попали по одному из нападавших. Один из них получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Оставшиеся двое скрылись на территории Украины.