Захарова назвала позором выступление постпреда Украины при ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, назвав его речь позором.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, назвав его речь позором.

Мария Захарова на странице в Facebook отреагировала на выступление Сергея Кислицы. Дипломат сравнил действия советских воинов с солдатами вермахта и обвинил их в убийстве "тысяч украинцев". Несмотря на слова украинского деятеля, другие участники заседания Генассамблеи высоко оценили вклад СССР в победу над фашистской Германией.

"Что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году"", — пишет Захарова.

Слова представителя Украины, ревизионизм и русофобия по отношению к России уже никого не удивляют, заявила представитель МИД. Она считает, Кислица надругался над логикой украинских властей. В качестве примера Мария Захарова вспоминает слова президента Укрианы Владимира Зеленского, который три недели назад сказал, что многие американские герои имели украинские корни. Захарова отмечает, в рядах Красной армии состояли военные из Киевского и Белорусского военных округов, поэтому украинцев среди советских воинов немало.

Мария Захарова назвала речь Кислицы позором и плевком в лицо героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.