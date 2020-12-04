Захарова назвала позором выступление постпреда Украины при ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, назвав его речь позором.
Мария Захарова на странице в Facebook отреагировала на выступление Сергея Кислицы. Дипломат сравнил действия советских воинов с солдатами вермахта и обвинил их в убийстве "тысяч украинцев". Несмотря на слова украинского деятеля, другие участники заседания Генассамблеи высоко оценили вклад СССР в победу над фашистской Германией.
"Что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли, даже представить страшно после строк о том, что "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году"", — пишет Захарова.
Слова представителя Украины, ревизионизм и русофобия по отношению к России уже никого не удивляют, заявила представитель МИД. Она считает, Кислица надругался над логикой украинских властей. В качестве примера Мария Захарова вспоминает слова президента Укрианы Владимира Зеленского, который три недели назад сказал, что многие американские герои имели украинские корни. Захарова отмечает, в рядах Красной армии состояли военные из Киевского и Белорусского военных округов, поэтому украинцев среди советских воинов немало.
Мария Захарова назвала речь Кислицы позором и плевком в лицо героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.