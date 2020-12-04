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11:48   4 Декабря 2020
Весь мир

Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

Встреча глав государств и правительств стран Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии коронавируса пройдет в очном режиме. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 4 декабря.

«Саммит пройдет в очном режиме. На повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза», — подчеркнул политик на пресс-конференции, посвященной концу первого года его работы на этом посту.

Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате после второй волны коронавируса

Сообщается, что на саммите обсудят санкции против Турции, переговоры по Brexit, а также блокировку Польшей и Венгрией бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы.

Также глава Европейского совета добавил, что ограничительные меры против Турции будут рассмотрены в рамках ее деятельности в Средиземноморье. Так, организация прекратит «играть в "кошки-мышки"».

Саммит ЕС пройдет 10-11 декабря.

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