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11:33   4 Декабря 2020
Политика

Мишустин освободил Куликова от должности первого зампреда коллегии ВПК

Мишустин освободил Куликова от должности первого зампреда коллегии ВПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК).

Соответствующее распоряжение премьера разместили на сайте правовой информации

"Освободить Куликова Сергея Александровича от должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — было указано в распоряжении Мишустина.

Куликову было предложено возглавить госкорпорацию "Роснано". Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Куликова на пост главы корпорации 2 декабря, после того как СМИ стало известно о смещении с этого поста предыдущего главы Роснано Анатолия Чубайса. Кулик будет руководить Роснано пять лет. Новая должность Чубайса пока неизвестна.

Первым зампредом коллегии ВПК Куликов был назначен в 2018 году. С 2015 года он возглавлял радиоэлектронное подразделение Ростеха.

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#роснано #впк #кабмин #мишустин

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