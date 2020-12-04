Ледовый дворец получил крупный штраф за нарушения на концерте Басты

Крупный административный штраф заплатит администрация Ледового дворца Санкт-Петербурга за нарушения на концерте рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста.

Крупный административный штраф заплатит администрация Ледового дворца Санкт-Петербурга за нарушения на концерте рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста.

Невский районный суд Петербурга оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тысяч рублей за нарушения санитарных норм на концерте Басты. Рэп-исполнитель выступал в Северной столице 27–28 ноября.

Вскоре после этого организаторы концертов приняли решение отменить все мероприятия в Ледовом до февраля 2021 года. Сам Баста заверил, что все необходимые санитарные нормы соблюдались, а людям при входе выдавали защитные маски.