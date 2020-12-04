Украина вводит полный локдаун в начале января

Правительство Украины введет полный локдаун в первых числах января следующего года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство Украины введет полный локдаун в первых числах января следующего года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Локдаун продлится три недели и будет распространяться на всю территорию государства, сообщил министр средствам массовой информации. Как объяснил Степанов, пока он не рекомендует вводить жесткий карантин. Но во время новогодних праздников предлагает устроить плановый локдаун.

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