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11:31   4 Декабря 2020
Общество

Украина вводит полный локдаун в начале января

Украина вводит полный локдаун в начале января

Правительство Украины введет полный локдаун в первых числах января следующего года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Локдаун продлится три недели и будет распространяться на всю территорию государства, сообщил министр средствам массовой информации. Как объяснил Степанов, пока он не рекомендует вводить жесткий карантин. Но во время новогодних праздников предлагает устроить плановый локдаун.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#украина #коронавирус #локдаун

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