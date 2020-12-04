Боевики ИГ готовят серию терактов в Европе на Рождество

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) готовят серию атак в странах Европы на рождественских праздниках.

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) готовят серию атак в странах Европы на рождественских праздниках.

Об этом сообщили в британской разведке МИ-6, передает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что сейчас боевики проходят обучение для совершения атак в Европе. Предположительно, их перебросят во Францию, Германию или Великобританию. Теракты должны стать местью за публикацию во французском журнале Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.

Переброска радикалов будет осуществлена через Турцию или Северную Африку. Атаки планируется провести перед Новым годом, когда некоторые страны ослабят ограничения, введенные из-за коронавируса.