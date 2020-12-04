Коронавирусом в России заболели еще 27 403 человека

Официальные представители оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки назвали актуальное число случаев COVID-19 в России.

Официальные представители оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки назвали актуальное число случаев COVID-19 в России.

Российские медики за минувшие сутки выявили еще 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. По данным оперштаба, клинических проявлений заболевания не имели 19,7% пациентов. За прошедшие 24 часа медики выписали 28 901 человека, поборовшего коронавирусную инфекцию, и зафиксировали 569 летальных исходов.

За весь период борьбы с пандемией в России зарегистрировано 2 402 949 случаев заболевания. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.