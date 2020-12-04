В Москве при разводе супруги пытаются поделить аккаунт-миллионник в Instagram

Это первый такой случай в России.

В Москве во время бракоразводного процесса супруги решили поделить Instagram-аккаунт. Об этом РИА Новости рассказал участвующий в деле адвокат бюро ЕМПП Сергей Егоров.

Сообщается, что на страницу соцсети подписаны более 1 млн человек, а ежемесячный доход от нее превышает 300 тыс. рублей. Аккаунт посвящен спорту, путешествиям, а также активному образу жизни. Вели его супруги совместно, однако оформлен он был на жену.

По словам адвоката, для российского законодательства раздел страницы в соцсети — в новинку.

«Можно поделить не только конкретные вещи, но и биткоины, ипотечный кредит и т.д. Но в законодательстве нет определения такого цифрового актива, как аккаунт в соцсети», — передает слова Егорова РИА Новости.

Впрочем, суд может привлечь к бракоразводному процессу представителя Instagram в качестве третьего лица.

«Мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль. Надеюсь, суд его утвердит», — выразил надежду адвокат.

Ранее адвокаты описали самые нелепые причины, по которым супруги решали развестись. Например, одна женщина прекратила отношения с мужем из-за того, что он выдавливал зубную пасту не на щетку, а прямо в рот.