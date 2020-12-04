Косачев упрекнул власти Латвии за задержание русскоязычных журналистов

Российский сенатор Константин Косачев раскритиковал власти Латвии за подавление свободы слова и убеждений в стране.

Российский сенатор Константин Косачев раскритиковал власти Латвии за подавление свободы слова и убеждений в стране.

Накануне стало известно, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала двух русскоязычных журналистов. Как отметил Косачев, этот инцидент является юридическим произволом и политическим беспределом.

"Вне закона действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием ЕС и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений", — пишет российский сенатор на своей странице в Facebook.

Политик заявил, что в ответ Россия должна ввести санкции в отношении зарубежных СМИ, работающих на территории нашей страны, которые позволяют себе выступать с комментариями в отношении дел РФ. Он добавил, что сейчас России приходится иметь дело "с волчьей стаей".