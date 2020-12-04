Крым, Прибалтика, санкции против СП-2. Конгресс США увеличил расходы на оборону

Обе палаты американского парламента одобрили законопроект, но Дональд Трамп выступил против.

Конгресс США одобрил законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе, который согласовали и республиканцы, и демократы, расписаны новые санкции против российского трубопровода «Северный поток — 2», Турции и военнослужащих ВС РФ.

Крымский вопрос

России в оборонном бюджете отвели целую главу, которая касается положений и экономических ограничений. Авторы начали с Крыма и вопроса украинского суверенитета, который «Российская Федерация не должна нарушать». В разделе под номером 1232 сказано, что американское минобороны ни в коем случае не должно признавать Крымский полуостров, как территорию, которая принадлежит России:

«Ни одно из средств, разрешенных к выделению настоящим Законом [NDAA] на 2021 финансовый год для Министерства обороны США, не может быть израсходовано в этой части. Министерство не может осуществлять какую-либо деятельность, признающую суверенитет Российской Федерации над Крымом».

Суверенитет и территориальную целостность Украины в РФ должны уважать, считают американские конгрессмены. «Незаконная оккупация Крымского полуострова», произошедшая в 2014 году, заставила Североатлантический альянс и Киев укрепить свое сотрудничество, которое «развивается до сих пор». Чтобы оно росло и дальше, авторы проекта предложили выделить 250 миллионов долларов на «инициативу содействия безопасности Украины».

Россия и Прибалтика

С 2021 года Конгресс США будет составлять ежегодный отчет о том, какие действия Россия предпринимает против американских военнослужащих:

«Установить ежегодную отчетность о любых "вознаграждениях" или поощрениях со стороны Российской Федерации, которые она осуществляет в адрес агентов или доверенных лиц за нападения на американских военнослужащих или персонал», — сказано в оборонном бюджете.

Про страны Прибалтики тоже не забыли. В законопроекте говорится, что Эстония, Латвия и Литва имеют особое значение для безопасности США, так как являются главной линией обороны «против острой и опасной угрозы, исходящей от России».

Поддержку этих стран со стороны НАТО планируют усилить через «Европейскую инициативу сдерживания». Из бюджета США хотят выделить деньги и инвестировать их «в дополнительные возможности сдерживания в зоне операций Европейского командования».

Ответ Турции

Экономические ограничения, которыми уже три года грозят Анкаре из Вашингтона, также обрели форму в проекте оборонного бюджета на 2021 год. Отношения между союзниками по НАТО испортились в 2017 году, когда Турция заключила с Россией соглашение о поставках зенитных ракетных комплексов С-400.

Поставки продолжаются до сих пор, чем в Вашингтоне очень недовольны. В NDAA прописано, что президент США в течение 30 дней после подписания закона должен ввести «пять или более» санкций против турецких чиновников, которые участвовали в переговорах с РФ и закупках С-400.

«Северный поток — 2»

В документе, который одобрили обе палаты Конгресса, также прописаны обещанные санкции против российского газопровода. На этот раз они касаются компаний, предоставляющих сварочное оборудование и осуществляющих проверку и сертификацию трубопровода.

«Добавить в список [санкций] следующие: для тех, кто предоставляет услуги или средства для модернизации или установки сварочного оборудования на этих судах [прокладывающих трубы]; оказывает услуги по испытаниям, инспекциям или сертификации, необходимым для эксплуатации трубопровода "Северный поток – 2" или проектов, связанных с ним».

Примечательно, что несколько дней назад старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава заявляла о невозможности Вашингтона остановить строительство СП-2 с помощью санкций. По ее словам, «Газпром» сможет достроить газопровод к лету 2021 года своими силами.

Вилами по воде

Действующий президент США Дональд Трамп остался недоволен новым оборонным бюджетом. Причины две: часть закона «О телекоммуникациях» 1996 года, которую он просил отменить, и переименование военных баз, названных в честь военнослужащих Конфедерации.

Закон, о котором говорит Трамп, защищает технологические компании от ответственности за контент, размещенный их пользователями. Идею американского лидера отказаться от этого положения отвергали потому, что она «не касается законопроекта об обороне».

Военные базы конгрессмены переименовывать тоже не хотят, так как «национальная безопасность определяется не только самолетами и кораблями, которые мы покупаем, но и ценностями, которые мы устанавливаем для наших военных и самих себя». Теперь Трамп угрожает в Twitter не подписать NDAA, если его требования не будут выполнены.

«Очень печально для нашего народа. Похоже, что сенатор Джим Инхоф не будет включать в оборонный бюджет поправку об удалении статьи 230. <…> Последний шанс упущен. Я наложу вето!», — сообщил республиканец.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Дональд Трамп по-прежнему остается президентом США, а значит без его подписи законопроект об оборонном бюджете на 2021 года не может быть одобрен. В этом случае санкции против «Северного потока — 2» будут недействительными.

В наступающем финансовом году Америка готова потратить на оборону 740 млрд долларов. На проведение зарубежных операций предполагается выделить 69 млрд долларов. В прошлом году президент Трамп утвердил рекордный в истории США оборонный бюджет в размере 738 млрд. долларов.