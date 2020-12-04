10:45 4 Декабря 2020Политика
Врио главы Дагестана перевели в Москву для лечения от COVID-19
Временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова перевели в Москву по решению медиков.
Временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова перевели в Москву по решению медиков.
Ранее у политика диагностировали коронавирус, поэтому после консилиума врачей его решили перевести в Москву для лечения. Состояние врио главы региона удовлетворительное. Меликова будут лечить в одной из больниц российской столицы, добавили в пресс-службе главы Дагестана.
Несмотря на госпитализацию, Меликов продолжает работать в онлайн-режиме, соблюдая рекомендации врачей. Он находится в контакте с коллегами и подчиненными, принимает ключевые решения, рассматривает документы, а также держит важные вопросы на личном контроле.