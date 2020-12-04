Заседание по иску РПН о разливе топлива в Норильске перенесли

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит дело о взыскании с Норильско-Таймырской энергетической компании более 148 млрд рублей после аварии на ТЭЦ-3 11 декабря.

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит дело о взыскании с Норильско-Таймырской энергетической компании более 148 млрд рублей после аварии на ТЭЦ-3 11 декабря.

Причиной принятого решения стала необходимость изучения представленных сторонами документов. Первое рассмотрение прошло 12 октября 2020 года, а 24 ноября началось изучение всех обстоятельств произошедшего ЧП, сообщает пресс-служба инстанции.

Авария на топливных резервуарах случилась в конце мая, когда произошло проседание опорных конструкций под котлованом. Из-за ЧП на предприятии на территорию региона вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.