9:40 4 Декабря 2020Политика
Демократ Байден рассказал о предпочтениях во внешней политике США
Кандидат на пост президента США Джо Байден отметил приверженность многостороннему подходу в политике относительно Ирана, России и Китая.
Кандидат на пост президента США Джо Байден отметил приверженность многостороннему подходу в политике относительно Ирана, России и Китая.
Об этом он рассказал американским СМИ в четверг вечером.
Член Демократической партии считает, что для результативных переговоров по иранской ядерной программе следует восстановить отношения со странами Европы, а также Индо-Тихоокеанского региона. Так Вашингтон может вернуть европейцев на свою сторону.
Байден отметил, что нельзя допустить появление у Ирана ядерного оружия. Этого, по его мнению, нельзя добиться в одиночку. Для решения подобных вопросов необходима группа стран.