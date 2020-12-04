Демократ Байден рассказал о предпочтениях во внешней политике США

Кандидат на пост президента США Джо Байден отметил приверженность многостороннему подходу в политике относительно Ирана, России и Китая.

Кандидат на пост президента США Джо Байден отметил приверженность многостороннему подходу в политике относительно Ирана, России и Китая.

Об этом он рассказал американским СМИ в четверг вечером.

Член Демократической партии считает, что для результативных переговоров по иранской ядерной программе следует восстановить отношения со странами Европы, а также Индо-Тихоокеанского региона. Так Вашингтон может вернуть европейцев на свою сторону.

Байден отметил, что нельзя допустить появление у Ирана ядерного оружия. Этого, по его мнению, нельзя добиться в одиночку. Для решения подобных вопросов необходима группа стран.