Бывший депутат Рады рассказал подлинную историю украинцев

Украинская "тысячелетняя история" является фейком. Такую точку зрения выразил бывший депутат Верховной рады, историк Петр Толочко.

Украинская "тысячелетняя история" является фейком. Такую точку зрения выразил бывший депутат Верховной рады, историк Петр Толочко.

Историк обратил внимание, что эволюция от русичей к украинцам началась с одного биологического народа, который в процессе развития обретал разные названия. По его словам, внедрение понятия "Украина" происходило очень медленно.

"А вообще народ не знал, что он стал украинцами, это только интеллигенция считала, что народ украинский. Они были русские!" — отметил эксперт.

Толочко указал на множество курьезных случаев в учебниках современной истории. Он привел в пример тот факт, что князя Владимира Мономаха считают украинским, а его сына Юрия Долгорукого недолюбливают и называют москалем.