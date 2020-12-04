Минздрав РФ выступил против спекуляций на теме пандемии COVID-19

Россия не принимает желание некоторых стран политизировать ситуацию с коронавирусом. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Россия не принимает желание некоторых стран политизировать ситуацию с коронавирусом. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Отсутствие солидарности способно "отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер", заявил Мурашко на конференции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. По его словам, Россия активно участвует в международных усилиях по борьбе с COVID-19 на всех уровнях и оказывает помощь пострадавшим государствам на многосторонней основе.

"Мы делаем это в основном из-за центральной координирующей роли Всемирной организации здравоохранения", — отметил министр.

Мурашко подчеркнул, что потенциал ВОЗ "нужно усиливать". На данный момент такая работа уже идет.