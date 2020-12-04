Российский физик обвинен в госизмене за передачу секретных данных за рубеж

Ученый-физик Анатолий Губанов, которого подозревают в государственной измене, принимал участие в интернациональном проекте по созданию гиперзвукового гражданского самолета.

Ученый-физик Анатолий Губанов, которого подозревают в государственной измене, принимал участие в интернациональном проекте по созданию гиперзвукового гражданского самолета.

Ученый работал над созданием высокоскоростного экспериментального летательного аппарата HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles), сообщило издание "Интерфакс".

В проекте HEXAFLY-INT участвовали ученые из таких стран как: Нидерланды, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Великобритания, Россия и Австралия. Старт программы состоялся в 2014 году. Российские участники занимались аэродинамикой. Они разрабатывали модели для эксперимента, проводили трубные испытания и расчетные исследования.

3 декабря по ходатайству следствия, физик был отправлен под арест Лефортовским судом Москвы до 2 февраля. Губанов обвиняется в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").